ASKİ Ankara Su Kesintileri: 16 Mart 2022 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 16 Mart 2022 Çarşamba Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

ASKİ’nin Ankara’nın dört bir yanında sürdürdüğü su altyapısı bakım ve onarım çalışmaları, 16 Mart 2022 Çarşamba günü de devam ediyor. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı su kesintilerinde dair de bilgilendirme yapmış olan ASKİ, Ankaralıların kafasındaki tüm soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor. Peki, ASKİ 15 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 16 Mart 2022 Çarşamba Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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