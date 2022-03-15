15 Mart 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Mart 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Hafta boyunca ortaya çıkardığı elektrik kesintilerine bir yenisini daha eklemiş olan Başkent EDAŞ, 15 Mart 2022 Salı günü başkentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini henüz açıkladı. Ankara’nın 7 ilçesinde kesintilere gidecek olan Başkent EDAŞ, kesintilerden etkilenecek olan bölgeleri de konum konum duyurdu. Peki, 15 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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