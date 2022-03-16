- 16 Mar 2022 - 00:56

Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Mart 2022 Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 16 Mart 2022 Çarşamba Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Hafta boyunca ortaya çıkardığı elektrik kesintilerine bir yenisini daha eklemiş olan Başkent EDAŞ, 16 Mart 2022 Çarşamba günü başkentte yaşanacak olan elektrik kesintilerini henüz açıkladı. Ankara’nın 7 ilçesinde kesintilere gidecek olan Başkent EDAŞ, kesintilerden etkilenecek olan bölgeleri de konum konum duyurdu. Peki, 16 Mart 2022 Çarşamba  Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 16 Mart 2022 Çarşamba Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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16 Mar 2022 - 00:56 - Yaşam

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