- 15 Mar 2022 - 11:31 G: 15 Mar 2022 - 11:33

Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Olay! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Ama Hüngür Hüngür Ağlatmaya Karar Verdi! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde skandallar bitmek nedir bilmiyor. Hikayeye çok yakışan bir ismin diziden ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Yürekleri titreten bir vedanın yaşanacağı konuşulurken; Yıldız’la uyumları da sosyal medyayı salladı! Sevenlerini hüngür hüngür ağlatacak olan Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallayıp geçiyor. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma’da entrikalar ve oyunlar bitmek nedir bilmiyor. Dün akşam ekranlara gelmesi beklenen dizide çıkan sorunlar ise bölümü bir hafta sonraya atmıştı ama dizide çok sevilen bir ismin ayrılması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Mar 2022 - 11:31 Ankara- Yaşam

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