Yasak Elma Dizisinde Yüreklere Acı Veren Olay! Herkes Yıldız’la Uyumunu Konuşuyordu Ama Hüngür Hüngür Ağlatmaya Karar Verdi! Neler Oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarını sallayıp geçiyor. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Yasak Elma’da entrikalar ve oyunlar bitmek nedir bilmiyor. Dün akşam ekranlara gelmesi beklenen dizide çıkan sorunlar ise bölümü bir hafta sonraya atmıştı ama dizide çok sevilen bir ismin ayrılması ise şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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