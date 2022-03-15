Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldı Saçıldı! Kaynanası Resti Çekmiş, Üzerini Karalamıştı; Minicik Eteğiyle Cevabını Verdi! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, açıldı saçıldı! Dekolteli paylaşımlara yer veren Buse Varol, hem göğüs arasını hem de minicik elbisesiyle bacaklarını gösteren bir paylaşımda bulunarak milyonları şok içerisinde bıraktı. Kısa bir süre önce kaynana krizi yaşadığı iddia edilen Buse Varol, minileri giyerek öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı! İşte milyonlara “Sen nasıl iki çocuk annesi kadınsın” yorumlarını yaptıran Buse Varol’un o paylaşımı…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan’ın evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti. İkilinin kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması akıllarda soru işaretlerine neden olmuştu. İkili uzun bir süre birlikte paylaşım yapmamıştı. Boşanma sürecinde oldukları konuşulan Buse Varol ve Alişan en sonunda el ele görüntülenmiş ve yüreklere su serpmişlerdi. Kaynana krizi yaşadıkları konuşulan çift konu hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. Şimdi ise Buse Varol minileri giyerek öyle bir paylaşımda bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.