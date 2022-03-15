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15 Mar 2022 - 11:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol Açıldı Saçıldı! Kaynanası Resti Çekmiş, Üzerini Karalamıştı; Minicik Eteğiyle Cevabını Verdi! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, açıldı saçıldı! Dekolteli paylaşımlara yer veren Buse Varol, hem göğüs arasını hem de minicik elbisesiyle bacaklarını gösteren bir paylaşımda bulunarak milyonları şok içerisinde bıraktı. Kısa bir süre önce kaynana krizi yaşadığı iddia edilen Buse Varol, minileri giyerek öyle bir yanıt verdi ki, ağızlar açık kaldı! İşte milyonlara “Sen nasıl iki çocuk annesi kadınsın” yorumlarını yaptıran Buse Varol’un o paylaşımı…