Survivor’da Yeni Aşk Bombası Patladı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok; Aynı Sezonda Yer Almışlardı… Yarışmadan Sonra Düğün Var!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük aşk resmen patlak verdi. Acun Ilıcalı’nın bile bu durumdan haberi olmadığına dair yorumlar yapılırken; ikilinin aynı sezonda yarıştığı ve yarışma sonrasında da çok yakın oldukları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Yarışmadan sonra düğün var” yorumlarında bulunarak; şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Aşkların, kavgaların ve rekabetin yaşandığı Survivor All Star yarışmasında en çok konuşulan olaysa aşklar oluyor. Nisa Bölükbaşı’nın Barış Murat Yağcı’yla ayrıldıktan sonra Ogeday Girişken’le aşk yaşaması ve ardından Mert Öcal – Sude Burcu aşkının patlak vermesinden sonra iki ismin aşkı da çok konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.