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15 Mar 2022 - 12:38

Oğuzhan Koç’tan Skandal Demet Özdemir İtirafı! Hazırlıklı Olun; Her An Her Şey Olabilir! Milyonlar Kafayı Yiyecek; Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in biricik aşkı şarkıcı Oğuzhan Koç, gündemi sallayacak açıklamada bulundu! Demet Özdemir ve düğünleri hakkında ilk kez konuşan Oğuzhan Koç hayranlarına adeta “Her şeye hazırlıklı olun” mesajını verdi. Milyonların kafayı yemesine neden olacak kadar müjdeli haberleri ardı arkasına sıralayan Oğuzhan Koç, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…