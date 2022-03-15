Kurgularla Herkese Savaş Açan Burçlar Hangisidir? İşte Putin Gibi Gözü Kara O Burçlar...
Bazı burçlar var ki, etrafında olup biten her şeyi kafasında kurup, çevresinde yaşanan olaylara son derece abartılı tepkiler verebiliyor. Bu burçlara sahip olan insanlar da kafalarında kurduklarıyla çevresindekilere savaş açmaktan asla çekinmiyor. Sizde ruhu ile adeta etrafa savaşmaya yemin etmiş burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burçlar var ki, etrafında olup biten her şeyi kafasında kurup, çevresinde yaşanan olaylara son derece abartılı tepkiler verebiliyor. Bu burçlara sahip olan insanlar da kafalarında kurduklarıyla çevresindekilere savaş açmaktan asla çekinmiyor! Peki, kurgularla herkese savaş açan burçlar hangisidir? İşte Putin gibi gözü kara o burçlar...
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15 Mar 2022 - 12:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.