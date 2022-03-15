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15 Mar 2022 - 12:57

Kurgularla Herkese Savaş Açan Burçlar Hangisidir? İşte Putin Gibi Gözü Kara O Burçlar...

Bazı burçlar var ki, etrafında olup biten her şeyi kafasında kurup, çevresinde yaşanan olaylara son derece abartılı tepkiler verebiliyor. Bu burçlara sahip olan insanlar da kafalarında kurduklarıyla çevresindekilere savaş açmaktan asla çekinmiyor. Sizde ruhu ile adeta etrafa savaşmaya yemin etmiş burçları merak ediyorsanız işte detaylar...