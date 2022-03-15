- 15 Mar 2022 - 12:57 G: 15 Mar 2022 - 13:02

Kurgularla Herkese Savaş Açan Burçlar Hangisidir? İşte Putin Gibi Gözü Kara O Burçlar...

Bazı burçlar var ki, etrafında olup biten her şeyi kafasında kurup, çevresinde yaşanan olaylara son derece abartılı tepkiler verebiliyor. Bu burçlara sahip olan insanlar da kafalarında kurduklarıyla çevresindekilere savaş açmaktan asla çekinmiyor. Sizde ruhu ile adeta etrafa savaşmaya yemin etmiş burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bazı burçlar var ki, etrafında olup biten her şeyi kafasında kurup, çevresinde yaşanan olaylara son derece abartılı tepkiler verebiliyor. Bu burçlara sahip olan insanlar da kafalarında kurduklarıyla çevresindekilere savaş açmaktan asla çekinmiyor! Peki, kurgularla herkese savaş açan burçlar hangisidir? İşte Putin gibi gözü kara o burçlar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

15 Mar 2022 - 12:57 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sırlarla Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Çözülmesi Zor, Esrarengiz O Burçlar... mask
Sırlarla Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Çözülmesi Zor, Esrarengiz O Burçlar...
Hep Bana, Hep Bana Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Paylaşmayı Bilmeyen O Burçlar... mask
Hep Bana, Hep Bana Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Paylaşmayı Bilmeyen O Burçlar...
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar… mask
En Pasaklı ve Saçaklı Burçlar Hangisidir? İşte Pis Ve Düzensiz Olan O Burçlar…
En Sadakatsiz Olan Burçlar Kimdir? İşte Sadakatsiz Dizisini Geride Bırakan O Burçlar… mask
En Sadakatsiz Olan Burçlar Kimdir? İşte Sadakatsiz Dizisini Geride Bırakan O Burçlar…
En Şıpsevdi Burçlar Hangisidir? İşte Gömlek Değiştirir Gibi Sevgili Değiştiren O Burçlar… mask
En Şıpsevdi Burçlar Hangisidir? İşte Gömlek Değiştirir Gibi Sevgili Değiştiren O Burçlar…
En Dramatik Burçlar Hangisidir? İşte Çarpıcı, Ani Ve Heyecanlı O Burçlar… mask
En Dramatik Burçlar Hangisidir? İşte Çarpıcı, Ani Ve Heyecanlı O Burçlar…
Aşk Manyağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte AŞK DELİSİ Olan O Burçlar… mask
Aşk Manyağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte AŞK DELİSİ Olan O Burçlar…
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar… mask
Keçi Gibi İNATÇI Burçlar Hangisidir? İşte Bildiğini Okuyan En İnatçı O Burçlar…
En Patavatsız ve Saygısız Burçlar Hangisidir? İşte Gittiği Her Yerde Kendini Rezil Eden O Burçlar… mask
En Patavatsız ve Saygısız Burçlar Hangisidir? İşte Gittiği Her Yerde Kendini Rezil Eden O Burçlar…
Evlenince Komple Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgili Günleri Aratan O Burçlar... mask
Evlenince Komple Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Sevgili Günleri Aratan O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sırlarla Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Çözülmesi Zor, Esrarengiz O Burçlar... mask
Sırlarla Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Çözülmesi Zor, Esrarengiz O Burçlar...
Hep Bana, Hep Bana Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Paylaşmayı Bilmeyen O Burçlar... mask
Hep Bana, Hep Bana Diyen Burçlar Hangisidir? İşte Paylaşmayı Bilmeyen O Burçlar...
Oğuzhan Koç’tan Skandal Demet Özdemir İtirafı! Hazırlıklı Olun; Her An Her Şey Olabilir! Milyonlar Kafayı Yiyecek; Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Oğuzhan Koç’tan Skandal Demet Özdemir İtirafı! Hazırlıklı Olun; Her An Her Şey Olabilir! Milyonlar Kafayı Yiyecek; Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Ankara’da Taksi İndi Bindi 20 TL Oldu!! Taksi km başı kaç TL? 2022?Ankara’da Taksi Ücreti Ne Kadar Oldu? mask
Ankara’da Taksi İndi Bindi 20 TL Oldu!! Taksi km başı kaç TL? 2022?Ankara’da Taksi Ücreti Ne Kadar Oldu?
Survivor’da Yeni Aşk Bombası Patladı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok; Aynı Sezonda Yer Almışlardı… Yarışmadan Sonra Düğün Var! mask
Survivor’da Yeni Aşk Bombası Patladı! Acun Ilıcalı’nın Bile Haberi Yok; Aynı Sezonda Yer Almışlardı… Yarışmadan Sonra Düğün Var!
Yasak Elma Dizisinin Çekimleri Durdu! FOX TV Anında Olaya El Attı; Yeni Bölüm Şimdilik Yok! O Oyuncunun… “Yok Artık” mask
Yasak Elma Dizisinin Çekimleri Durdu! FOX TV Anında Olaya El Attı; Yeni Bölüm Şimdilik Yok! O Oyuncunun… “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status