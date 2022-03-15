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15 Mar 2022 - 14:22

Gülşen Bubikoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi İlker İnanoğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… Tam 48 Yıldır Evlilermiş

Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan ve Yeşilçam’ın güzelleri denince parmak ile gösterilen Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesin tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımın ardından magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düşen Gülşen Bubikoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...