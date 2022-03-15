Gülşen Bubikoğlu Bakın Kaç Yaşındaymış! Eşi İlker İnanoğlu İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti… Tam 48 Yıldır Evlilermiş
Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan ve Yeşilçam’ın güzelleri denince parmak ile gösterilen Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesin tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımın ardından magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düşen Gülşen Bubikoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan ve Yeşilçam’ın güzelleri denince parmak ile gösterilen Gülşen Bubikoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesin tepkisini çekti. Yaptığı paylaşımın ardından magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düşen Gülşen Bubikoğlu’nun yaşını ve eşini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında? Gülşen Bubikoğlu kimdir, aslen nereli? Gülşen Bubikoğlu evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.