Kerem Bürsin'in Sevgilisi Olduğu Söylenen Elif Gökalp Bakın Kaç Yaşındaymış! Kerem Bürsin İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Bir süredir ünlü oyuncu Hande Erçel ile birlikte olan Kerem Bürsin’den geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Yollarını ayıran ikili, birbirini takipten çıkmış ve kendi sosyal medya hesaplarında yer alan ve birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmıştı. O gelişmelerin ardından spiker Elif Gökalp ile takipleşmeye başlayan Kerem Bürsin, yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başlamıştı. O iddialara cevap da gecikmedi! Peki, Kerem Bürsin ile adı anılan Elif Gökalp kaç yaşında? Elif Gökalp kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Elif Gökalp sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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