Kerem Bürsin'in Sevgilisi Olduğu Söylenen Elif Gökalp Bakın Kaç Yaşındaymış! Kerem Bürsin İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Bir süredir ünlü oyuncu Hande Erçel ile birlikte olan Kerem Bürsin’den geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Yollarını ayıran ikili, birbirini takipten çıkmış ve kendi sosyal medya hesaplarında yer alan ve birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmıştı. Bu olayla birlikte sizde Kerem Bürsin'in sevgilisi olduğu iddia edilen Elif Gökalp ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Bir süredir ünlü oyuncu Hande Erçel ile birlikte olan Kerem Bürsin’den geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Yollarını ayıran ikili, birbirini takipten çıkmış ve kendi sosyal medya hesaplarında yer alan ve birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmıştı. O gelişmelerin ardından spiker Elif Gökalp ile takipleşmeye başlayan Kerem Bürsin, yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddialar ile gündeme gelmeye başlamıştı. O iddialara cevap da gecikmedi! Peki, Kerem Bürsin ile adı anılan Elif Gökalp kaç yaşında? Elif Gökalp kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Elif Gökalp sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.