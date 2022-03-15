- 15 Mar 2022 - 14:22 G: 15 Mar 2022 - 14:24

Şarkıcı Aydilge Bakın Kaç Yaşındaymış! Aydilge'nin Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Aydilge Aslen Nerelidir, Evli Mi?

Bugün TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olacak olan Aydilge, şimdiden programın takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. İşte Aydilge ile ilgili merak edilen detaylar ve bilinmeyenler...

Bugün TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olacak olan Aydilge, şimdiden programın takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Özel yaşamına dair detaylar ile herkesi şaşırtan Aydilge, yaşıylaysa bu şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, şarkıcı Aydilge kaç yaşında? Aydilge kimdir? Aydilge aslen nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…

15 Mar 2022 - 14:22 - Magazin

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