Şarkıcı Aydilge Bakın Kaç Yaşındaymış! Aydilge'nin Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Aydilge Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Bugün TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olacak olan Aydilge, şimdiden programın takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. İşte Aydilge ile ilgili merak edilen detaylar ve bilinmeyenler...
Bugün TV8 ekranlarından yayınlanacak olan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa isimli magazin programına konuk olacak olan Aydilge, şimdiden programın takipçilerinin mercek altına aldığı isimlerden biri oldu. Özel yaşamına dair detaylar ile herkesi şaşırtan Aydilge, yaşıylaysa bu şaşkınlığı iki katına çıkardı! Peki, şarkıcı Aydilge kaç yaşında? Aydilge kimdir? Aydilge aslen nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…
15 Mar 2022 - 14:22 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.