İş Adamı Sadettin Saran Bakın Kaç Yaşındaymış! Sadettin Saran'ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran Aslen Nerelidir, Evli Mi?
Şimdilerde TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarını satın alması ile gündemlerden düşmeyen Saran Group’un yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran, futbol severlerin mercek alına aldığı isimlerden biri haline geldi. Sizde Türkiye'de spor yayınları diyince aklan gelen ve Saran Group'un başkanı Sadettin Saran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarını satın alması ile gündemlerden düşmeyen Saran Group’un yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran, futbol severlerin mercek alına aldığı isimlerden biri haline geldi. Digiturk’un yayın ihalesinden çekilmesinin ardından Türk futboluna yeni bir soluk getirecek formül ile ihaleyi alan Saran Group’un başkanı Sadettin Saran’ın tüm bu gelişmelerin ardından kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, iş adamı Sadettin Saran kaç yaşında? Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran aslen nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.