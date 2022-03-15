İş Adamı Sadettin Saran Bakın Kaç Yaşındaymış! Sadettin Saran'ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Sadettin Saran Aslen Nerelidir, Evli Mi?

Şimdilerde TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarını satın alması ile gündemlerden düşmeyen Saran Group’un yönetim kurulu başkanı Sadettin Saran, futbol severlerin mercek alına aldığı isimlerden biri haline geldi. Digiturk’un yayın ihalesinden çekilmesinin ardından Türk futboluna yeni bir soluk getirecek formül ile ihaleyi alan Saran Group’un başkanı Sadettin Saran’ın tüm bu gelişmelerin ardından kim olduğu da merak edilmeye başlandı. Peki, iş adamı Sadettin Saran kaç yaşında? Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran aslen nerelidir, evli mi? İşte, detaylar…

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