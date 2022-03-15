- 15 Mar 2022 - 13:57 G: 15 Mar 2022 - 14:01

Kaderimin Oyunu Cemal Dalga Konusu Oldu! “Psikolog Baksa Ne Diyecek?” Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… “Yok Artık”

Ekranlara sezonun ortasından giriş yapan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarındaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Her geçen gün seyirci kitlesini daha da artıran Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahneyse, diziyle ilgili bugüne kadar en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. İşte o detaylar...

Ekranlara sezonun ortasından giriş yapan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarındaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Her geçen gün seyirci kitlesini daha da artıran Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahneyse, diziyle ilgili bugüne kadar en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. Öte yandan o sahnede yer alan Akın Akınözü, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi! Peki, Kaderimin Oyunu dizisinde neler oluyor? Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal’i Akın Akınözü neden eleştirildi? İşte, detaylar…

15 Mar 2022 - 13:57 - Magazin

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