Kaderimin Oyunu Cemal'i Akın Akınözü Komik Duruma Düştü! “Psikolog Baksa Ne Diyecek?” Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… “Yok Artık”
Ekranlara sezonun ortasından giriş yapan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarındaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Her geçen gün seyirci kitlesini daha da artıran Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahneyse, diziyle ilgili bugüne kadar en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. İşte o detaylar...
Ekranlara sezonun ortasından giriş yapan Kaderimin Oyunu dizisi, Star TV ekranlarındaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Her geçen gün seyirci kitlesini daha da artıran Kaderimin Oyunu dizisinin son bölümünde yer alan bir sahneyse, diziyle ilgili bugüne kadar en çok konuşulan sahnelerden biri oldu. Öte yandan o sahnede yer alan Akın Akınözü, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi! Peki, Kaderimin Oyunu dizisinde neler oluyor? Kaderimin Oyunu dizisinin Cemal’i Akın Akınözü neden eleştirildi? İşte, detaylar…
15 Mar 2022 - 23:31 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.