Demet Akalın’a Kahreden Üzen Haber! Hayat Arkadaşı, Canı Ciğeri Öyle Bir Borca Battı Ki… Gören Duyan Şaşıp Kalıyor!
Daha önce evlerine haciz gelmeleri ile gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt, şimdilerde yeniden dar boğazdan geçmeye başladı. Son gelen bilgilere göre Okan Kurt cephesinde işler daha da çıkmaz hale girdi. İşte detaylar...
Daha önce evlerine haciz gelmeleri ile gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt, şimdilerde yeniden dar boğazdan geçmeye başladı. Sık sık bir arada olmasına rağmen yeniden evlilik kararı almayan çift, davası devam eden Okan Kurt’un nakliyecilik şirketlerinin karar duruşmasının ardından yeniden zor günler geçirir hale geldi. Peki, Okan Kurt’un davası ne oldu? Okan Kurt’un Martas davası bitti mi, karar ne? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 14:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.