- 15 Mar 2022 - 22:32

Demet Akalın'ın Eşi Okan Kurt'un Borcu Dudak Uçuklattı! Hayat Arkadaşı, Canı Ciğeri Öyle Bir Borca Battı Ki… Gören Duyan Şaşıp Kalıyor!

Daha önce evlerine haciz gelmeleri ile gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt, şimdilerde yeniden dar boğazdan geçmeye başladı. Son gelen bilgilere göre Okan Kurt cephesinde işler daha da çıkmaz hale girdi. İşte detaylar...

Daha önce evlerine haciz gelmeleri ile gündeme gelen Demet Akalın ve Okan Kurt, şimdilerde yeniden dar boğazdan geçmeye başladı. Sık sık bir arada olmasına rağmen yeniden evlilik kararı almayan çift, davası devam eden Okan Kurt’un nakliyecilik şirketlerinin karar duruşmasının ardından yeniden zor günler geçirir hale geldi. Peki, Okan Kurt’un davası ne oldu? Okan Kurt’un Martas davası bitti mi, karar ne? İşte, detaylar…

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15 Mar 2022 - 22:32 - Magazin

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