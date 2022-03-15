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15 Mar 2022 - 14:23

Neslihan Atagül Kadir Doğulu Hakkında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki.. Ağızlar Yarım Metre Açık! Eşine Seslenme Şekli Olay Oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gün herkesin dikkatini çeken bir paylaşım yaptı. Kadir Doğulu’nun yaptığı paylaşımın altına hemen yorum yapan Neslihan Atagül, yazdıklarıyla herkesin dikkatini çekti. İşte Kadir Doğulu aşkını bir kez daha gösteren Neslihan Atagül ile ilgili merak edilen detaylar...