Neslihan Atagül Kadir Doğulu Hakkında Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki.. Ağızlar Yarım Metre Açık! Eşine Seslenme Şekli Olay Oldu!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gün herkesin dikkatini çeken bir paylaşım yaptı. Kadir Doğulu’nun yaptığı paylaşımın altına hemen yorum yapan Neslihan Atagül, yazdıklarıyla herkesin dikkatini çekti. İşte Kadir Doğulu aşkını bir kez daha gösteren Neslihan Atagül ile ilgili merak edilen detaylar...
Bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz gün herkesin dikkatini çeken bir paylaşım yaptı. Kadir Doğulu’nun yaptığı paylaşımın altına hemen yorum yapan Neslihan Atagül, yazdıklarıyla herkesin dikkatini çekerken; Kadir Doğulu’nun takipçilerinin de onayını aldı! Peki, Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun paylaşımına ne yazdı? Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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15 Mar 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.