- 15 Mar 2022 - 14:25 G: 15 Mar 2022 - 14:34

Survivor Sude ve Mert’in Arasındaki Yaş Farkı Kriz Çıkardı! Görenler Hayret İçerinde Kalıyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude ve Mert aşkında büyük kriz çıkarabilecek bir olay yaşandı! İkilinin arasındaki yaş farkı tokat gibi çarptı! Birçok kişi öğrendikleri yaş farkıyla birlikte hayret içerisinde kaldığını dile getirdiler çünkü Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki yaş farkı 3 değil, 5 değil, 10 değil, tam tamına…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında birbirleriyle aşk yaşadıkları ortaya çıkan iki isim ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın dışarıda arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını Survivor adasında ise Sude Burcu’yla birlikte olduğunu açıklamıştı. Bu durum sonrasında ikilinin arasındaki yaş farkı şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Mar 2022 - 14:25 Ankara- Yaşam

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