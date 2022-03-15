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15 Mar 2022 - 14:25

Survivor Sude ve Mert’in Arasındaki Yaş Farkı Kriz Çıkardı! Görenler Hayret İçerinde Kalıyor; 3 Değil, 5 Değil, 10 Değil, Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Sude ve Mert aşkında büyük kriz çıkarabilecek bir olay yaşandı! İkilinin arasındaki yaş farkı tokat gibi çarptı! Birçok kişi öğrendikleri yaş farkıyla birlikte hayret içerisinde kaldığını dile getirdiler çünkü Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki yaş farkı 3 değil, 5 değil, 10 değil, tam tamına…