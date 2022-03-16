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16 Mar 2022 - 22:28

Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere'ye Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in finali resmen ortaya çıktı! Tüylerin ürpereceği gündeme bomba gibi düşerken; Volkan’ın yaptıkları ise dizinin finalinden 3 gün sonra bile akıllarda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…