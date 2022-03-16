16 Mar 2022 - 22:28
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere'ye Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in finali resmen ortaya çıktı! Tüylerin ürpereceği gündeme bomba gibi düşerken; Volkan’ın yaptıkları ise dizinin finalinden 3 gün sonra bile akıllarda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yakın zamanda final olacağı biliniyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin finali ise ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.