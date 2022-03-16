- 16 Mar 2022 - 22:28

Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere'ye Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in finali resmen ortaya çıktı! Tüylerin ürpereceği gündeme bomba gibi düşerken; Volkan’ın yaptıkları ise dizinin finalinden 3 gün sonra bile akıllarda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yakın zamanda final olacağı biliniyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin finali ise ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Mar 2022 - 22:28 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 50. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Mart 2022 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 50. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 16 Mart 2022 50. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show’da Şok Eden Müdahale! Seren Serengil Programı Karıştırdı! Yapımcıdan İsteği Sosyal Medyayı Yıktı! İmparator 20 Yaşında Göründü... mask
İbo Show’da Şok Eden Müdahale! Seren Serengil Programı Karıştırdı! Yapımcıdan İsteği Sosyal Medyayı Yıktı! İmparator 20 Yaşında Göründü...
Üç Kız Kardeş Dizisinin Nerede Çekildiği Ortaya Çıktı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Nerede Çekildiği Ortaya Çıktı! Akın Akın Gidiliyor, Evi Görenler Ağzı Açık Kalıyor! Kiminin Hayali…
Sadakatsiz Dizisinin Bitişi İfşa Oldu! Cansu Dere Yeni Projesini Açıkladı! Her Şey Ortaya Çıktı! Arkasına Bile Bakmadan… mask
Sadakatsiz Dizisinin Bitişi İfşa Oldu! Cansu Dere Yeni Projesini Açıkladı! Her Şey Ortaya Çıktı! Arkasına Bile Bakmadan…
Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Karar Verdi Ki, İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi... mask
Aşk Mantık İntikam Dizisi Gidiyor O Dizi Geliyor! Yapımcı Öyle Bir Karar Verdi Ki, İşte Aşk Mantık İntikam Dizisi Yerine Gelecek O Dizi...
Masumlar Apartmanının Nüfusu Artıyor.! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor! mask
Masumlar Apartmanının Nüfusu Artıyor.! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor!
Üç Kuruş Dizisi İçin Kötü Kader Yazıldı! Uraz Kaygırlaroğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu! Öyle Bir İsimle Partner Olacak Ki… mask
Üç Kuruş Dizisi İçin Kötü Kader Yazıldı! Uraz Kaygırlaroğlu’nun Yeni Adresi Belli Oldu! Öyle Bir İsimle Partner Olacak Ki…
Mahkum Dizisinden Giden Gidene! 1 Kişiydi 2 Oldular! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinden Giden Gidene! 1 Kişiydi 2 Oldular! Pılını Pırtını Topladılar; Seyirci Gözyaşlarına Boğulacak! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinde Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok… mask
Gönül Dağı Dizisinde Başrol Oyuncusu Veda Ediyor! Seyirci Şaşkın... Sevenlerine Öyle Bir Şekilde Veda Etti Ki… Ramazan Şimdi Hapı Yuttu! Artık Yok…
Baba Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Baba Dizisi Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Baba Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor? mask
Baba Dizisi Gerçek Hikaye Mi, Uyarlama Mı? Baba Dizisi Nerede Hangi Yalıda Çekiliyor? Baba Dizisi Hangi Şehirde Çekiliyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti! mask
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde... mask
Survivor Nagihan’ın Yıllar Önceki Paylaşımı Herkesi Şok Etti! Acun Ilıcalı Görse Büyük Kıyamet Kopar! Seda'da İşin İçinde...
Masumlar Apartmanının Nüfusu Artıyor.! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor! mask
Masumlar Apartmanının Nüfusu Artıyor.! Gülben Hamile, Sıra Safiye'de! Bebeğin Cinsiyeti Bile Belli! Nasıl Hamile Kaldığı Meçhul Ama Bebekler Geliyor!
Aşk Mantık İntikam Oyuncusu Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yapımcıyla Birbirine Girmişti; Diziden Ayrılmasından Sonra… “Yok Artık” mask
Aşk Mantık İntikam Oyuncusu Ölüm Sessizliğini Bozdu! Yapımcıyla Birbirine Girmişti; Diziden Ayrılmasından Sonra… “Yok Artık”
Eda Taşpınar Bakın Kaç Yaşındaymış! Eda Taşpınar’ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eda Taşpınar Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Eda Taşpınar Bakın Kaç Yaşındaymış! Eda Taşpınar’ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eda Taşpınar Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Gülşen’in Evliliği Sarsıldı Mı? Ozan Çolakoğlu Sinirli, Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Gülşen’in Evliliği Sarsıldı Mı? Ozan Çolakoğlu Sinirli, Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu! Sosyal Medya Sallanıyor!
Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan Tam Destek! Affetmesi İçin Acun Ilıcalı'dan Bile Özür Diledi..."Semih Öztürk Suçsuz Acun Bey" mask
Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan Tam Destek! Affetmesi İçin Acun Ilıcalı'dan Bile Özür Diledi..."Semih Öztürk Suçsuz Acun Bey"
Survivor Birleşme Partisi İfşa Oldu! Eğlenceye Ünlü Futbolcu Geliyor! Acun Ilıcalı Ters Köşenin Dibini Yaptı! Mesut Özil... Neler Oluyor? mask
Survivor Birleşme Partisi İfşa Oldu! Eğlenceye Ünlü Futbolcu Geliyor! Acun Ilıcalı Ters Köşenin Dibini Yaptı! Mesut Özil... Neler Oluyor?
Survivor’a Katılacak İsimler İçin Acun Uçağı Yolladı! Şeyma Subaşı İstanbul'a Geldi, Turabi Bekleniyor! Katılacakları Takıma Kadar Her Şey Ayarlandı… mask
Survivor’a Katılacak İsimler İçin Acun Uçağı Yolladı! Şeyma Subaşı İstanbul'a Geldi, Turabi Bekleniyor! Katılacakları Takıma Kadar Her Şey Ayarlandı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti! mask
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!
Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? mask
Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Üç Kuruş Dizisi Final Yapıyor! Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Senaryo Yeniden Yazılıyor! Uraz Kaygılaroğlu'nun Yeni Partneri Bile Belli... mask
Üç Kuruş Dizisi Final Yapıyor! Çukur Dizisi Geri Geliyor! Öyle Bir Karara Varıldı Ki, Senaryo Yeniden Yazılıyor! Uraz Kaygılaroğlu'nun Yeni Partneri Bile Belli...
Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları…
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru İlk Bölüm Ne Zaman? mask
Kasaba Doktoru Dizisi Uyarlama Mı, Konusu Nedir? Kasaba Doktoru Dizisi Nerede Çekiliyor, Oyuncuları Kimlerdir? Kasaba Doktoru İlk Bölüm Ne Zaman?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status