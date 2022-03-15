- 15 Mar 2022 - 14:58 G: 15 Mar 2022 - 15:07

Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Tüyler Ürperecek; Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’in finali resmen ortaya çıktı! Tüylerin ürpereceği gündeme bomba gibi düşerken; Volkan’ın yaptıkları ise dizinin finalinden 3 gün sonra bile akıllarda kalacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin yakın zamanda final olacağı biliniyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin finali ise ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Mar 2022 - 14:58 Ankara- Yaşam

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