Seda Sayan’ın Evlilik Sözleşmesi Olay Yarattı! 7 Yıl Sonra “Evet” Demişti, Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer…
Sevgililer Günü’nün ardından ilişkisini kamuoyu ile paylaşan Seda Sayan, Çağla Ökten ile evlilik yoluna girdiğini duyurmuştu. Herkesin dikkatini çeken yeni ilişkisi ile ilgili tüm detayları veren Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili de ilk kez konuştu. İşte Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sevgililer Günü’nün ardından ilişkisini kamuoyu ile paylaşan Seda Sayan, Çağla Ökten ile evlilik yoluna girdiğini duyurmuştu. Herkesin dikkatini çeken yeni ilişkisi ile ilgili tüm detayları veren Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili de ilk kez konuştu! Peki, Seda Sayan evleneceği Çağlar Ökten için ne dedi? Çağlar Ökten ile Seda Sayan ne zaman evleniyor, evlendi mi? İşte, detaylar…
15 Mar 2022 - 15:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.