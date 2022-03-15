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15 Mar 2022 - 15:17

Seda Sayan’ın Evlilik Sözleşmesi Olay Yarattı! 7 Yıl Sonra “Evet” Demişti, Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer…

Sevgililer Günü’nün ardından ilişkisini kamuoyu ile paylaşan Seda Sayan, Çağla Ökten ile evlilik yoluna girdiğini duyurmuştu. Herkesin dikkatini çeken yeni ilişkisi ile ilgili tüm detayları veren Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili de ilk kez konuştu. İşte Seda Sayan ve sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili merak edilen tüm detaylar...