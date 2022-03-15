Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Ayrılıyor! Canlı Yayında Açıklama Yaptı! Dün Semih, Bugün Kübra… “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl’ın ayrıldığı gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında yapmış olduğu açıklama ağızları yarım metre açık bırakmaya yetti! Dün itibariyle Semih Öztürk’ün vedası kesinleşmişti şimdi ise Kübra Açıl, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor Panorama programı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşüyordu. Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can gibi isimlerin sunumunu yaptığı Survivor Panorama programından sağlık sorunları nedeniyle Hakan Hatipoğlu kısa bir ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Şeyma Subaşı’nın kardeşi ağızların açık kalmasına neden oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.