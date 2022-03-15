Survivor Panorama’dan Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Ayrılıyor! Canlı Yayında Açıklama Yaptı! Dün Semih, Bugün Kübra… “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor Panorama programı açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşüyordu. Kübra Açıl, Hakan Hatipoğlu ve Damla Can gibi isimlerin sunumunu yaptığı Survivor Panorama programından sağlık sorunları nedeniyle Hakan Hatipoğlu kısa bir ara vermek zorunda kalmıştı. Şimdi ise Şeyma Subaşı’nın kardeşi ağızların açık kalmasına neden oldu!

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