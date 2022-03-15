- 15 Mar 2022 - 15:57 G: 15 Mar 2022 - 16:00

Hande Erçel’in “Öpüşmeli” Paylaşımı Şok Etti! Kerem Bürsin Sinir Krizine Girip; Zırıl Zırıl Ağlayabilir! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla düştü. Öpüşmeli bir paylaşım yapan Hande Erçel’in bu paylaşımını görenlerse eski sevgilisi Kerem Bürsin’e göndermede bulunarak; “Kerem Bürsin sinirden krize girip zırıl zırıl ağlasa yeridir” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek hayatını bambaşka bir yöne çeviren Hande Erçel, dizi setinde tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. İkili, Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finalinde el ele görüntülenmişlerdi. Aşkları 40 gün 40 gece konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almışlardı. Şimdi ise Hande Erçel, ayrılma kararının ardından öyle bir paylaşım yaptı ki…

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15 Mar 2022 - 15:57 Ankara- Yaşam

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