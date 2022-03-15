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15 Mar 2022 - 15:57

Hande Erçel’in “Öpüşmeli” Paylaşımı Şok Etti! Kerem Bürsin Sinir Krizine Girip; Zırıl Zırıl Ağlayabilir! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, gündeme sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla düştü. Öpüşmeli bir paylaşım yapan Hande Erçel’in bu paylaşımını görenlerse eski sevgilisi Kerem Bürsin’e göndermede bulunarak; “Kerem Bürsin sinirden krize girip zırıl zırıl ağlasa yeridir” yorumlarında bulundular! İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım…