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16 Mar 2022 - 00:19

Survivor Yarışmasında Bugün Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım resmen ifşa edildi. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasında iletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu yayınlanacaktı. İfşayla birlikte konseyin karışacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…