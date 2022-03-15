Survivor Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Oldu! Dokunulmazlık ve İletişim Ödülü Kıyameti Koparttı; Konseyde Ortalık Yıkıldı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım resmen ifşa edildi. Bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor yarışmasında iletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu yayınlanacaktı. İfşayla birlikte konseyin karışacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dokunulmazlık mücadelesinin kazananı ise Gönüllüler olmuştu. Ünlüler takımı ise konseye çıkmış ve Mert’i eleme potasına göndermişlerdi. Mert’in tepkisi ise takım arkadaşlarına çok sert olmuştu. Şimdi ise yeni bölümde kazanan takım ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.