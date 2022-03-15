- 15 Mar 2022 - 16:45 G: 15 Mar 2022 - 16:48

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Geliyor! Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! Tek Bölüm İçin Rekor Fiyat…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya iddialara göre Demir Yaman yeniden geliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali için hazırlıklar başlarken; yapımcı ve yönetmeninde bu konu hakkında kararını verdiğine dair iddialar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final olacağı kısa bir süre önce açıklanmıştı. Dizide Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman’ın ise son bölüm için rekor bir anlaşmayla yeniden ekranlara döndüğü iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Mar 2022 - 16:45 Ankara- Yaşam

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