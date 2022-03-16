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16 Mar 2022 - 11:17

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Tek Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya iddialara göre Demir Yaman yeniden geliyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali için hazırlıklar başlarken; yapımcı ve yönetmeninde bu konu hakkında kararını verdiğine dair iddialar gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…