- 15 Mar 2022 - 17:26 G: 15 Mar 2022 - 17:30

Survivor Barış Murat Yağcı Haftalık Kazancı Duyanların Kulağı Kanıyor! Balya Balya Hesapta Paralar Birikiyor; Sadece 7 Günde…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yıldızını parlatan Barış Murat Yağcı’nın kazandığı ücret ortaya çıktı! Haftalık ücretini duyanların ise adeta kulakları kanadı! Balya balya hesabında paraları biriktiren Barış Murat Yağcı, sadece 7 gün içerisinde yarışmacılar arasında en yüksek ücretleri alıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2020 döneminde yer almış olan Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasından ikinci olarak ayrılmıştı. Survivor 2022 döneminin ilk gününde sakatlık yaşayan ve o sakatlıktan dolayı bahtı bir türlü gülmeyen Barış Murat Yağcı’nın haftalık kazancı ise duyanların kulaklarını kanattı! Balya balya para alan Barış Murat Yağcı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar...

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15 Mar 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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