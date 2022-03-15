Hande Erçel’e Önce Aşk, Sonra İş Darbesi! Pınar Deniz, Demet Özdemir, Herkes Var O Yok! Esamesi Bile Okunmadı! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle büyük bir kitleye ulaşan Hande Erçel, dikkatleri üzerine çekmeyi her seferinde başarmıştı. Dizinin bitimiyle birlikte ilk sezonda sevgili olduğu Kerem Bürsin’le aşklarını yürütmüştü ama Hande Erçel ve Kerem Bürsin kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den gelen bu acı haber sonrasında Kerem Bürsin öyle bir isimle anılmaya başlandı ki, Hande Erçel resmen aşktan ilk darbeyi aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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