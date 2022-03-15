Ramazan Pidesi Bu Yıl Kaç Lira? Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…

Ankara’da ramazan pidesi bu yıl kaç para sorusunun araştırmaları hız kazandı. Her şeye bir anda gelen fahiş fiyat artışlarından sonra ekmeğe gelen zamlar pidelerin bu yıl Ankara’da kaç paraya satılacak olduğunu araştırmalarına neden oldu.

11 ayın sultanı Şehri Ramazan’ın en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tazecik, çıtır çıtır pideler Ankara 2022 fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar ardından sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin 2022 yılında vatandaşlara kaç TL olarak satılacağı netlik kazandı.

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