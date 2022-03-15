Ramazan Pidesi Bu Yıl Kaç Lira? Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…
Ramazan ayına sayılı gün kala Ankaralı vatandaşlar ramazan aylarının vazgeçilmezi pidelerin kaç para olduklarını merak ediyor. Ankara 2022 sade, yumurtalı, susamlı pide fiyatları belli oldu.
Ankara’da ramazan pidesi bu yıl kaç para sorusunun araştırmaları hız kazandı. Her şeye bir anda gelen fahiş fiyat artışlarından sonra ekmeğe gelen zamlar pidelerin bu yıl Ankara’da kaç paraya satılacak olduğunu araştırmalarına neden oldu.
11 ayın sultanı Şehri Ramazan’ın en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tazecik, çıtır çıtır pideler Ankara 2022 fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar ardından sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin 2022 yılında vatandaşlara kaç TL olarak satılacağı netlik kazandı.
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15 Mar 2022 - 18:02 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.