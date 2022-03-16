- 16 Mar 2022 - 10:49 G: 16 Mar 2022 - 10:56

Ramazan Pidesine Büyük Zam! Pide Bu Yıl Kaç Lira Olacak? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…

Ramazan ayına sayılı gün kala Ankaralı vatandaşlar ramazan aylarının vazgeçilmezi pidelerin kaç para olduklarını merak ediyor. Ankara 2022 sade, yumurtalı, susamlı pide fiyatları belli oldu.

Ankara’da ramazan pidesi bu yıl kaç para sorusunun araştırmaları hız kazandı. Her şeye bir anda gelen fahiş fiyat artışlarından sonra ekmeğe gelen zamlar pidelerin bu yıl Ankara’da kaç paraya satılacak olduğunu araştırmalarına neden oldu.

11 ayın sultanı Şehri Ramazan’ın en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tazecik, çıtır çıtır pideler Ankara 2022 fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar ardından sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin 2022 yılında vatandaşlara kaç TL olarak satılacağı netlik kazandı.

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16 Mar 2022 - 10:49 - Ekonomi

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