Ramazan Pidesinin Yeni Zamlı Fiyatı Açıklandı! Pide Kaç Lira Oldu? İşte Ankara’da Sade, Yumurtalı, Susamlı Pide Fiyatları 2022…

Ankara’da ramazan pidesi bu yıl kaç para sorusunun araştırmaları hız kazandı. Her şeye bir anda gelen fahiş fiyat artışlarından sonra ekmeğe gelen zamlar pidelerin bu yıl Ankara’da kaç paraya satılacak olduğunu araştırmalarına neden oldu.

11 ayın sultanı Şehri Ramazan’ın en vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan tazecik, çıtır çıtır pideler Ankara 2022 fiyatları belli oldu. Yapılan açıklamalar ardından sade, yumurtalı ve susamlı pidelerin 2022 yılında vatandaşlara kaç TL olarak satılacağı netlik kazandı.

Ramazan Pidesinin Yeni Zamlı Fiyatı Açıklandı!

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlara Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinden enflasyon, malzeme-işçilik vesaire artışlara dayanarak çıkarılan maliyet hesapları doğrultusunda; Ramazan ayında pide fırınlarımızda üretilen, undan pişmişi 300 gram gelen sade Ramazan Pidesi, KDV ve bayii ondalığı dahil 5 TL'den satılacak, undan pişmişi 300 gram gelen yumurtalı-susamlı Ramazan Pidesi de KDV ve bayii ondalığı dahil 6.50 TL'den tüketiciye ulaşacak." dedi.

ANKARA'DA SİMİT 4 TL

Delibaş, yaptığı açıklamada; fedakarlık yaparak vatandaşlar için özverili olmaya çalıştıklarını ancak dayanacak güçlerinin kalmadığını, aşırı artan maliyetler nedeniyle halihazırda 3 TL'den satılan 90 gram simit fiyatının da 4 Nisan pazartesi gününden geçerli olmak üzere 4 TL olarak güncellendiğini kaydetti.

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