- 27 Mar 2022 - 23:03

Meşhur RAMAZAN PİDESİ Tarifi İfşa Oldu! Evde Daha Uyguna Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır? Ramazan Pidesi Yapılışı, Gerekli Malzemeler, Püf Noktaları…

Ramazan ayına sayılı gün kala artan pide fiyatları vatandaşların evde kendi pidelerini nasıl yapabileceklerini araştırmasına neden oldu. Fırınların ramazan pidesi tarifini başka yerde bulamayacaksınız. İşte, yapım aşamaları ve gerekli tüm malzemeler…

Ramazan ayına sayılı gün kala siz de kendi evinizde sıcacık, mis kokulu daha uygun fiyatlarla Ramazan pidesi yapmak istiyor musunuz? Fırından satın aldıklarınızdan gram farkı olmayacak. Hem daha leziz hem de daha ucuz.

Tadına doyum olmayan sıcacık ramazan pidelerinin içine tereyağı sürerek yemeyi özleyenler için çok özel tarif belli oldu. Sadece aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacak.

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27 Mar 2022 - 23:03 - Yeme & İçme

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