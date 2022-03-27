Meşhur RAMAZAN PİDESİ Tarifi İfşa Oldu! Evde Daha Uyguna Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır? Ramazan Pidesi Yapılışı, Gerekli Malzemeler, Püf Noktaları…
Ramazan ayına sayılı gün kala artan pide fiyatları vatandaşların evde kendi pidelerini nasıl yapabileceklerini araştırmasına neden oldu. Fırınların ramazan pidesi tarifini başka yerde bulamayacaksınız. İşte, yapım aşamaları ve gerekli tüm malzemeler…
Ramazan ayına sayılı gün kala siz de kendi evinizde sıcacık, mis kokulu daha uygun fiyatlarla Ramazan pidesi yapmak istiyor musunuz? Fırından satın aldıklarınızdan gram farkı olmayacak. Hem daha leziz hem de daha ucuz.
Tadına doyum olmayan sıcacık ramazan pidelerinin içine tereyağı sürerek yemeyi özleyenler için çok özel tarif belli oldu. Sadece aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacak.
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27 Mar 2022 - 23:03 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.