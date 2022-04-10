- 10 Nis 2022 - 21:00

Ramazan Pidesinin En Kolay Tarifi İfşa Oldu! Evde Daha Uyguna Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır? Ramazan Pidesi Yapılışı, Gerekli Malzemeler, Püf Noktaları…

Ramazan ayına sayılı gün kala artan pide fiyatları vatandaşların evde kendi pidelerini nasıl yapabileceklerini araştırmasına neden oldu. Fırınların ramazan pidesi tarifini başka yerde bulamayacaksınız. İşte, yapım aşamaları ve gerekli tüm malzemeler…

Ramazan ayına sayılı gün kala siz de kendi evinizde sıcacık, mis kokulu daha uygun fiyatlarla Ramazan pidesi yapmak istiyor musunuz? Fırından satın aldıklarınızdan gram farkı olmayacak. Hem daha leziz hem de daha ucuz.

Tadına doyum olmayan sıcacık ramazan pidelerinin içine tereyağı sürerek yemeyi özleyenler için çok özel tarif belli oldu. Sadece aşağıdaki adımları yapmanız yeterli olacak.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...

10 Nis 2022 - 21:00 - Yeme & İçme

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'un Şuan Ki Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti! mask
Esra Erol'un Şuan Ki Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali Özbir İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti!
Ankara'da Ev Kira Fiyatları Uçtu, 3 Kat Zamlandı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022... mask
Ankara'da Ev Kira Fiyatları Uçtu, 3 Kat Zamlandı! Eski Kiracılar Zor Durumda! Ankara'da Ev Kiraları Ne Kadar Oldu 2022...
Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’ı Paramparça Edecek; Zahit Yesari Kellesini Vurduracak! Neler Oluyor? mask
Mahkum Dizisinde Büge’nin Gerçek Hikayesi Ortaya Çıktı! Barış’ı Paramparça Edecek; Zahit Yesari Kellesini Vurduracak! Neler Oluyor?
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Deniz Can Aktaş Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ömer Kimdir? Deniz Can Aktaş Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Hazal Subaşı Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Leyla Kimdir? Hazal Subaşı Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir? mask
Ozan Akbaba Kimdir, Aslen Nereli? Kasaba Doktoru Dizisinde Doktor Ali Kimdir? Ozan Akbaba Kaç Yaşında, Sevgilisi Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status