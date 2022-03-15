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15 Mar 2022 - 19:25

Fenomen Gelin Adayı Hanife’den Üstsüz Paylaşım! Evlilik Onu Çok Değiştirdi; Kıyafetsiz Fotoğrafı Alev Alev Yaktı! “Rabbim Hidayet Versin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin Hanife Gürdal, üstsüz bir paylaşımda bulunarak şok etti. Sadece bikini üstünü gösteren Hanife Gürdal’a ise “Evlilik onu çok değiştirdi” yorumları yapıldı. Üzerinde tişört ya da kazak gibi bir kıyafet giymeyen Hanife Gürdal, bikinisiyle şok etkisi yarattı.