Fenomen Gelin Adayı Hanife’den Üstsüz Paylaşım! Evlilik Onu Çok Değiştirdi; Kıyafetsiz Fotoğrafı Alev Alev Yaktı! “Rabbim Hidayet Versin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin Hanife Gürdal, üstsüz bir paylaşımda bulunarak şok etti. Sadece bikini üstünü gösteren Hanife Gürdal’a ise “Evlilik onu çok değiştirdi” yorumları yapıldı. Üzerinde tişört ya da kazak gibi bir kıyafet giymeyen Hanife Gürdal, bikinisiyle şok etkisi yarattı.
Evlendirme programlarında ün kazanan Hanife Gürdal, her dönem en çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Değişimiyle ağızları açık bırakan Hanife Gürdal’ın son paylaşımı ise “Rabbim hidayet versin” yorumlarına neden oldu. Bikinisiyle paylaşım yapan Hanife Gürdal, eski halinden eser kalmadığını öyle bir gösterdi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.