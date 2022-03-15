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15 Mar 2022 - 19:52

Alişan ve Buse Varol’un İlişkisini Cumhurbaşkanı’nın Eşi Mi Kurtardı? Emine Erdoğan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un aşkı kısa bir süre önce nazara gelmişti. İkilinin boşanacağı konuşulurken; ortaya atılan bir iddia ise şok etkisi yarattı. İkilinin arasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın düzelttiği iddia gündeme bomba gibi düştü. Al Sana Haber programında ortaya atılan bir iddia her şeyin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…