Alişan ve Buse Varol’un İlişkisini Cumhurbaşkanı’nın Eşi Mi Kurtardı? Emine Erdoğan’ın Sözleri Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un aşkı kısa bir süre önce nazara gelmişti. İkilinin boşanacağı konuşulurken; ortaya atılan bir iddia ise şok etkisi yarattı. İkilinin arasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın düzelttiği iddia gündeme bomba gibi düştü. Al Sana Haber programında ortaya atılan bir iddia her şeyin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol ve Alişan’ın bu hamlesi ise ikilinin aşkında sorunların olduğunu düşündürmüştü. Öyle ki bu süreç hakkında birçok iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili en sonunda el ele görüntülenmişti. Şimdi ise büyük iddia sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.