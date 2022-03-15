- 15 Mar 2022 - 23:18 G: 15 Mar 2022 - 23:28

Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları…

Bir anda akaryakıt fiyatlarına gelen zam sonrası indirim müjdeleri gelmeye başladı. Bir anda gelen indirim şok üstüne şok yaşatılmasına neden oldu. Mart ayına ait indirimli akaryakıt fiyatları belli oldu. İstasyonların önü adeta kuyruk oldu, doldu taştı…

Brent petrol varil fiyatına gün içerisinde meydana gelen indirim vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. %6 oranında meydana gelen indirim vatandaşların rahat etmesini sağlarken herkesin araçlarını alarak yakıt istasyonlarına koşmasına neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde zam üstüne zam, zam üstüne zam gelmesi taksicilerden dolmuş şoförlerine kadar birçok kesimin sorun yaşamasına neden olmuştu. Gelen indirimler daha çok taksici, dolmuş şoförü gibi yakıt konusunda en çok ihtiyacı olan vatandaşların yüzlerini güldürdü. Peki, mart ayında yakıtlar ne kadar olacak?

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15 Mar 2022 - 23:18 - Ekonomi

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Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları…
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