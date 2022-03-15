Akaryakıt Fiyatlarına İndirim Üstüne İndirim! Müjde Benzin ve Motorin Dibi Görecek! İstasyonların Önü Dolup Taşacak! İşte Mart Ayı Akaryakıt Fiyatları…
Bir anda akaryakıt fiyatlarına gelen zam sonrası indirim müjdeleri gelmeye başladı. Bir anda gelen indirim şok üstüne şok yaşatılmasına neden oldu. Mart ayına ait indirimli akaryakıt fiyatları belli oldu. İstasyonların önü adeta kuyruk oldu, doldu taştı…
Brent petrol varil fiyatına gün içerisinde meydana gelen indirim vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. %6 oranında meydana gelen indirim vatandaşların rahat etmesini sağlarken herkesin araçlarını alarak yakıt istasyonlarına koşmasına neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde zam üstüne zam, zam üstüne zam gelmesi taksicilerden dolmuş şoförlerine kadar birçok kesimin sorun yaşamasına neden olmuştu. Gelen indirimler daha çok taksici, dolmuş şoförü gibi yakıt konusunda en çok ihtiyacı olan vatandaşların yüzlerini güldürdü. Peki, mart ayında yakıtlar ne kadar olacak?
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15 Mar 2022 - 23:18 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.