Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları…

Temel gıda ürünlerinin fiyatları vatandaşların zorlu süreçlerden geçmelerine neden oluyor. Artan enflasyon oranları karşısında vatandaşlar adeta çaresiz kaldı. Her gün yeni bir zam gelirken gün içerisinde peş peşe gelen zamlar artık vatandaşların artan enflasyonlara tepki olarak cinnet geçirmesine neden oldu.

A101, BIM, ŞOK, Migros gibi marketler zincirlerinde 1 litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost süt ne kadar oldu belli oldu.

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