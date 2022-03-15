- 15 Mar 2022 - 23:00

Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları…

Temel gıda ürünlerine peş peşe gelen zamların ardından bu sefer süt için kötü haber geldi. Bebekleri olan aileler ne yapacak şaştı kaldı. Süt fiyatlarına öyle bir ek zamlar geldi ki artık kimse süt de alamayacak. Peki, Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost 1 litre sütleri ne kadar?

Temel gıda ürünlerinin fiyatları vatandaşların zorlu süreçlerden geçmelerine neden oluyor. Artan enflasyon oranları karşısında vatandaşlar adeta çaresiz kaldı. Her gün yeni bir zam gelirken gün içerisinde peş peşe gelen zamlar artık vatandaşların artan enflasyonlara tepki olarak cinnet geçirmesine neden oldu.

A101, BIM, ŞOK, Migros gibi marketler zincirlerinde 1 litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost süt ne kadar oldu belli oldu.

Devamı Diğer Sayfada!

15 Mar 2022 - 23:00 - Ekonomi

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Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları… mask
Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları…
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