BIM’den Tarihin En Büyük İndirim Atağı 15 Mart’ta! Zincir Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! BIM 1 Litre, 2 Litre ve 5 Litre Sole Ayçiçek Yağı Fiyatları…

Ukrayna Rusya savaşı meydana gelmesi ardından Ayçiçek yağlarına devasa bir zam geldi. Marketlerde resmen stok sorunu meydana gelirken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ardından Rusya ülkemize 4 gemi dolusu yağ gönderdiğini açıkladı.

Bunu duyan BIM vatandaşların yanlarında yer almak için öyle bir indirim yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse bu kadar indirim gelmesini beklemiyordu. Resmen 1 litre fiyatına 5 litre Ayçiçek yağı satan BİM marketler önü kuyruk oldu, dolup taşacak.

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