BIM’den Tarihin En Büyük İndirim Atağı 15 Mart’ta! Zincir Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! BIM 1 Litre, 2 Litre ve 5 Litre Sole Ayçiçek Yağı Fiyatları…
BIM marketler zinciri adeta coştu. Öyle bir atak yaptı ki resmen vatandaşların yüzü gülecek. Bu fiyata bu devirde 1 litre Ayçiçek yağı alınamazken BIM tam 5 litre verecek. İşte, indirimli fiyat listesi…
Ukrayna Rusya savaşı meydana gelmesi ardından Ayçiçek yağlarına devasa bir zam geldi. Marketlerde resmen stok sorunu meydana gelirken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ardından Rusya ülkemize 4 gemi dolusu yağ gönderdiğini açıkladı.
Bunu duyan BIM vatandaşların yanlarında yer almak için öyle bir indirim yaptı ki görenler gözlerine inanamadı. Kimse bu kadar indirim gelmesini beklemiyordu. Resmen 1 litre fiyatına 5 litre Ayçiçek yağı satan BİM marketler önü kuyruk oldu, dolup taşacak.
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15 Mar 2022 - 23:14 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.