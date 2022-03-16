Güncel SON Sigara Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! Sigaraya Yeni Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları…
Sigara fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Son 6 aylık süreçte üçüncü zamlarını alan sigara fiyatları vatandaşları isyana sürükledi. En ucuz sigara fiyatları merak edilirken sigaraların güncel fiyat listesi açıklandı.
Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. 2 TL olarak gelen zamlar geri çekilir mi çekilmeyecek mi diye merak edilirken gelen açıklamalar sigara fiyatlarının artık zamlı olarak satılacağı yönde. En ufak bir indirim dahi olmayacak.
Resmen sigara içmek için ultra zengin olmak gereken bu günlerde en düşük sigara fiyatı bile el yakıyor. Gelen zamlardan sonra en yüksek fiyatlar ve en düşük fiyatlar vatandaşları şaşkına çevirmeyi başardı.
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16 Mar 2022 - 00:51 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.