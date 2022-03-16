Güncel SON Sigara Fiyatları 2022 Merak Uyandırdı! Sigaraya Yeni Zam Mı Geldi? En Ucuz Sigara Kaç Para? İşte Zamlı Sigara Fiyatları…

Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. 2 TL olarak gelen zamlar geri çekilir mi çekilmeyecek mi diye merak edilirken gelen açıklamalar sigara fiyatlarının artık zamlı olarak satılacağı yönde. En ufak bir indirim dahi olmayacak.

Resmen sigara içmek için ultra zengin olmak gereken bu günlerde en düşük sigara fiyatı bile el yakıyor. Gelen zamlardan sonra en yüksek fiyatlar ve en düşük fiyatlar vatandaşları şaşkına çevirmeyi başardı.

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