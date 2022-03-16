Türkiye’nin En Çok Satan Fiat Egea'dan Akıllara Durgunluk Veren Mart Zammı! Fiat Egea 2022 Sıfır Fiyatları Belli Oldu... En ucuz Egea 265 Bin TL…
Türkiye’nin en çok araç satan otomobil devi bir anda öyle bir zam yaptı ki artık araç almak hayalden de öteye geçti. Bu kadar zamlı fiyatlar karşısında insanlar ne yapacağını şaşırdı. Fiat Egea en düşük fiyatlarını 265 bin TL’den başlatıyor. İşte, merak edilen güncel fiyatlar…
Fiat Egea 2022 fiyatlarını açıkladı, vatandaşlar ne yapacakları konusunda şaştı kaldı. Mart ayına ait öyle zamlar geldi ki kimse bu kadar zam üstüne zam gelmesini beklemiyordu. Vergi yüklerinden dünya çapında meydana gelen çip krizlerine, korona salgınlarından savaş olaylarına kadar her şey üst üste gelince araç piyasası da uçtu gitti.
Bu kadar zamlı fiyatlarla geçtik sıfır araç adeta ikinci el araçlar dahi almak imkansız hale geldi. Bir araca ortalama olarak 40 ila 50 bin TL arasında gelen zam herkesi şaşkına çevirdi.
Devamı Diğer Sayfada!
16 Mar 2022 - 00:52 - Teknoloji
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.