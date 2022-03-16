Türkiye’nin En Çok Satan Fiat Egea'dan Akıllara Durgunluk Veren Mart Zammı! Fiat Egea 2022 Sıfır Fiyatları Belli Oldu... En ucuz Egea 265 Bin TL…

Fiat Egea 2022 fiyatlarını açıkladı, vatandaşlar ne yapacakları konusunda şaştı kaldı. Mart ayına ait öyle zamlar geldi ki kimse bu kadar zam üstüne zam gelmesini beklemiyordu. Vergi yüklerinden dünya çapında meydana gelen çip krizlerine, korona salgınlarından savaş olaylarına kadar her şey üst üste gelince araç piyasası da uçtu gitti.

Bu kadar zamlı fiyatlarla geçtik sıfır araç adeta ikinci el araçlar dahi almak imkansız hale geldi. Bir araca ortalama olarak 40 ila 50 bin TL arasında gelen zam herkesi şaşkına çevirdi.

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