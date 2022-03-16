- 16 Mar 2022 - 13:28 G: 16 Mar 2022 - 13:29

Eda Taşpınar Bakın Kaç Yaşındaymış! Eda Taşpınar’ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eda Taşpınar Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?

Bronzluğu ve fit fiziği ile magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, kendisine ait markası ile oldukça ses getirdi. Şimdilerde pek çok kadının kullandığı Eda Taşpınar markasının çeşitli kozmetik ürünleri, erkekler tarafından da sıkça tercih edilir hale geldi. Sizde Eda Taşpınar ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...

Bronzluğu ve fit fiziği ile magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Eda Taşpınar, kendisine ait markası ile oldukça ses getirdi. Şimdilerde pek çok kadının kullandığı Eda Taşpınar markasının çeşitli kozmetik ürünleri, erkekler tarafından da sıkça tercih edilir hale geldi. İş dünyasında hızla yükselen Eda Taşpınar’ın kim olduğunu merak edenler ise, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Eda Taşpınar kaç yaşında? Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar aslen nerelidir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Mar 2022 - 13:28 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı... Huri Deniz Kimdir, Ne İş Yapıyor? Evli Mi? mask
Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı... Huri Deniz Kimdir, Ne İş Yapıyor? Evli Mi?
Kardeşlerim Dizisine Büyük Darbe İndi! Final Kaçınılmaz Hale Geldi; Oranları Görenler Hüngür Hüngür Ağlıyor! Tüm Oyuncular İşsiz Kalabilir… mask
Kardeşlerim Dizisine Büyük Darbe İndi! Final Kaçınılmaz Hale Geldi; Oranları Görenler Hüngür Hüngür Ağlıyor! Tüm Oyuncular İşsiz Kalabilir…
Mehmet Ali Erbil’in Biricik Kızı Sansür, Laf Dinlemiyor! Bikinileri Çekti Babası “Yapma” Dedikçe Sınırları Zorladı! Kasıp Kavurdu… mask
Mehmet Ali Erbil’in Biricik Kızı Sansür, Laf Dinlemiyor! Bikinileri Çekti Babası “Yapma” Dedikçe Sınırları Zorladı! Kasıp Kavurdu…
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti! mask
Survivor Ogeday ve Nisa’nın Arasındaki Yaş Farkı Tokat Gibi Çarptı! “Ayrılma Sebebi!” Köşe Bucak Kaçıyorlardı; Gerçekler Titretti!
Gülşen’in Evliliği Sarsıldı Mı? Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu… mask
Gülşen’in Evliliği Sarsıldı Mı? Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor! Pılını Pırtını Toplayıp Evi Terk Ettiği Konuşuluyordu…
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor? mask
Sadakatsiz Dizisinin Finali İfşa Edildi! Cansu Dere Hazin Son Yazıldı, Volkan Çığırından Çıkacak! 3 Gün Boyunca Akıllarda Kalacak! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Tek Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Tekrar Geliyor! Tek Bölüm İçin Başrol Oyuncuya Rekor Fiyat…Yapımcı Kararını Verdi; Yönetmen İmzayı Attırdı!
Sadakatsiz Dizisinde Set Aşkı Gerçek Oldu! Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, O Oyuncu da Aynı Dizide! mask
Sadakatsiz Dizisinde Set Aşkı Gerçek Oldu! Cansu Dere Diziden Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki, O Oyuncu da Aynı Dizide!
Masterchef Dilara Düğün Hazırlıklarına Başladı! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes” mask
Masterchef Dilara Düğün Hazırlıklarına Başladı! Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Şok Etti! Önce İncecik Kaldı, Sonra… “Bu Kadarı da Pes”
Bayan Kahkaha Saba Tümer Bakın Kaç Yaşındaymış! Saba Tümer’in Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Saba Tümer Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Bayan Kahkaha Saba Tümer Bakın Kaç Yaşındaymış! Saba Tümer’in Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Saba Tümer Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eda Taşpınar Bakın Kaç Yaşındaymış! Eda Taşpınar’ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eda Taşpınar Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı? mask
Eda Taşpınar Bakın Kaç Yaşındaymış! Eda Taşpınar’ın Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eda Taşpınar Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?
Türkiye’nin En Çok Satan Fiat Egea'dan Akıllara Durgunluk Veren Mart Zammı! Fiat Egea 2022 Sıfır Fiyatları Belli Oldu... En ucuz Egea 265 Bin TL… mask
Türkiye’nin En Çok Satan Fiat Egea'dan Akıllara Durgunluk Veren Mart Zammı! Fiat Egea 2022 Sıfır Fiyatları Belli Oldu... En ucuz Egea 265 Bin TL…
BIM’den Tarihin En Büyük İndirim Atağı 15 Mart’ta! Zincir Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! BIM 1 Litre, 2 Litre ve 5 Litre Sole Ayçiçek Yağı Fiyatları… mask
BIM’den Tarihin En Büyük İndirim Atağı 15 Mart’ta! Zincir Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! BIM 1 Litre, 2 Litre ve 5 Litre Sole Ayçiçek Yağı Fiyatları…
Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları… mask
Süt Fiyatlarına Kaç TL Zam Geldi! A101, BIM, Şok, Migros 1 Litre Süt Kaç TL? 1 Litre Pınar, İçim, Torku, Birşah, Yörükoğlu, Dost Süt Fiyatları…
Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak? mask
Emeklilere Müjdeli Haber! İlk Tarih ve Rakamlar Geldi! Emekli İkramiyesi 2022 Ücretleri Belli Oldu? 2022 Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?
Yerli Otomobil TOGG'un Fiyatı Merak Uayndırdı! TOGG Ne Kadar Olacak? 2022 TOGG Araba Suv Fiyatları Ne Kadar? mask
Yerli Otomobil TOGG'un Fiyatı Merak Uayndırdı! TOGG Ne Kadar Olacak? 2022 TOGG Araba Suv Fiyatları Ne Kadar?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status