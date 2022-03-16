- 16 Mar 2022 - 20:35 G: 16 Mar 2022 - 20:36

Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan Tam Destek! Affetmesi İçin Acun Ilıcalı'dan Bile Özür Diledi..."Semih Öztürk Suçsuz Acun Bey"

Bir süredir eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı nedeniyle Survivor Ekstra programında yer almadığı iddia edilen Semih Öztürk’ün programın yorumculuğundan ayrıldığı açıklandı. Survivor Ekstra hayranları bu duruma bir hayli üzülürken; ilk tepki ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. İşte detaylar...

Bir süredir eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı nedeniyle Survivor Ekstra programında yer almadığı iddia edilen Semih Öztürk’ün programın yorumculuğundan ayrıldığı açıklandı. Survivor Ekstra hayranları bu duruma bir hayli üzülürken; ilk tepki ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan geldi. Acun Ilıcalı’ya seslenen Demet Akalın, söyledikleriyle de herkesi şaşırttı! Peki, Semih Öztürk Survivor Ekstra’dan ayrıldı mı? Semih Öztürk Survivor Ekstra’dan neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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16 Mar 2022 - 20:35 - Magazin

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