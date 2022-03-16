- 16 Mar 2022 - 13:26 G: 16 Mar 2022 - 13:28

Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı... Huri Deniz Kimdir, Ne İş Yapıyor? Evli Mi?

Yargı dizisinin yıldızı Ceylin’e hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde sadece ekranların değil, magazinin ve sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz gün ablası ile fotoğraf paylaşmasıyla gündemlere gelen Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yargı dizisinin yıldızı Ceylin’e hayat veren güzel oyuncu Pınar Deniz, şimdilerde sadece ekranların değil, magazinin ve sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Geçtiğimiz gün ablası ile fotoğraf paylaşmasıyla gündemlere gelen Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile olan benzerliğiyle de herkesi şoke etti. Öte yandan o paylaşım Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz’in kim olduğunu akıllara getirdi. Peki, Pınar Deniz’in ablası Huri Deniz kaç yaşında? Huri Deniz kimdir, aslen nereli, mesleği ne? İşte, detaylar…

16 Mar 2022 - 13:26 - Magazin

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