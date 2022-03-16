Survivor Yarışmasında Hikmet ve Nagihan Aşkı Bitti! Enişte Bey Resti Çekti! Artık Eskisi Gibi Olamayacaklar, Her Şey Bitti...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başlamadan bitti! Hikmet ve Nagihan’ın birbirine olan övgü dolu sözlerinden sonra ikilinin aşk yaşadığına dair yorumlar arka arkaya yapılmıştı. Takım arkadaşları bile Nagihan’a Hikmet için “Enişte Bey” diyordu ama son durum Acun Medya’nın yapımcısının bile ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşanan Survivor All Star yarışmasında aşklarda yarışmaya heyecan katıyordu. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkından sonra Sude Burcu ve Mert Öcal’ın aşk yaşadığı gözler önüne serilmişti. Şimdi ise büyük skandal Hikmet – Nagihan çiftinde yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.