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16 Mar 2022 - 10:28

Survivor Yarışmasında Hikmet ve Nagihan Aşkı Bitti! Restler Çekildi; Yapımcının Ağzı Açık Kaldı! “Enişte Bey” Deniyordu Ama…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başlamadan bitti! Hikmet ve Nagihan’ın birbirine olan övgü dolu sözlerinden sonra ikilinin aşk yaşadığına dair yorumlar arka arkaya yapılmıştı. Takım arkadaşları bile Nagihan’a Hikmet için “Enişte Bey” diyordu ama son durum Acun Medya’nın yapımcısının bile ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…