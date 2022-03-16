- 16 Mar 2022 - 10:28 G: 16 Mar 2022 - 10:32

Survivor Yarışmasında Hikmet ve Nagihan Aşkı Bitti! Restler Çekildi; Yapımcının Ağzı Açık Kaldı! “Enişte Bey” Deniyordu Ama…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bir aşk daha başlamadan bitti! Hikmet ve Nagihan’ın birbirine olan övgü dolu sözlerinden sonra ikilinin aşk yaşadığına dair yorumlar arka arkaya yapılmıştı. Takım arkadaşları bile Nagihan’a Hikmet için “Enişte Bey” diyordu ama son durum Acun Medya’nın yapımcısının bile ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşanan Survivor All Star yarışmasında aşklarda yarışmaya heyecan katıyordu. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken aşkından sonra Sude Burcu ve Mert Öcal’ın aşk yaşadığı gözler önüne serilmişti. Şimdi ise büyük skandal Hikmet – Nagihan çiftinde yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar..

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16 Mar 2022 - 10:28 Ankara- Yaşam

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