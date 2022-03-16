- 16 Mar 2022 - 10:42 G: 16 Mar 2022 - 10:47

Yusuf İslam Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Maşallah Dedi! Yusuf İslam Nerede Yaşıyor? Yusuf İslam Kaç Çocuğu Var?

1977 yılından bu yana bir Müslüman olarak yoluna devam eden ve Yusuf İslam adını alan Cat Stevens, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nden bir ödül ile ayrıldığı. Ödül töreninde video mesaj yoluyla konuşan Yusuf İslam ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

1977 yılından bu yana bir Müslüman olarak yoluna devam eden ve Yusuf İslam adını alan Cat Stevens, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Uluslararası İyilik Ödülleri'nden bir ödül ile ayrıldığı. Ödül töreninde video mesaj yoluyla konuşan Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da övgüler yağdırdı. Bu övgülerin ardından magazin takipçileri, Yusuf İslam’ın geçmişini ve yaşamını merak etmeye başladı. Peki, Yusuf İslam kaç yaşında? Yusuf İslam nerede yaşıyor? Yusuf İslam kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

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16 Mar 2022 - 10:42 - Magazin

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