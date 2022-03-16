Bayan Kahkaha Saba Tümer Bakın Kaç Yaşındaymış! Saba Tümer’in Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Saba Tümer Aslen Nerelidir, Sevgilisi Var Mı?

Attığı kahkahalar ile hafızalara kazınmış olan Saba Tümer, geçtiğimiz gün verdiği özel bir röportaj ile magazin takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Attığı kahkahalara dahil de konuşan Saba Tümer, açıklamalarında son derece samimi davranması nedeniyle de magazin takipçilerinin mercek altına aldığı isimler arasındaki yerini aldı. Öte yandan Saba Tümer’in yaşını görenler, kahkaha atmanın ünlü isme yaradığını düşünmeye başladı! Peki, Saba Tümer kaç yaşında? Saba Tümer kimdir? Saba Tümer aslen nerelidir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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