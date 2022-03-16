'Seni Seviyorum' Diyemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Aşkta Korkak Ve Utangaç O Burçlar…
Bazı burcun insanları sevgisini göstermek için yanıp tutuşurken, bazı burcun insanları ‘seni seviyorum’ demeyi bile sorun haline getiriyor. ‘Seni seviyorum’ diyemeyen burçlar kategorisinde yer alan bu burçlarla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bazı burcun insanları sevgisini göstermek için yanıp tutuşurken, bazı burcun insanları ‘seni seviyorum’ demeyi bile sorun haline getiriyor. ‘Seni seviyorum’ diyemeyen burçlar kategorisinde yer alan bu burçlar ise, aşkta son derece çekingen davranıyor! Peki, 'seni seviyorum' diyemeyen burçlar hangisidir? İşte aşkta korkak ve utangaç o burçlar…
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16 Mar 2022 - 10:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.