Bazı burcun insanları sevgisini göstermek için yanıp tutuşurken, bazı burcun insanları ‘seni seviyorum’ demeyi bile sorun haline getiriyor. ‘Seni seviyorum’ diyemeyen burçlar kategorisinde yer alan bu burçlar ise, aşkta son derece çekingen davranıyor! Peki, 'seni seviyorum' diyemeyen burçlar hangisidir? İşte aşkta korkak ve utangaç o burçlar…

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