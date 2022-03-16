İlişkilerin olmazsa olmazının sadakat olduğunu biliyoruz; ancak bu listede yer alan herhangi bir burca sahip olan biriyle birlikteyseniz, bunun pek mümkün olmadığını da biliyoruz! Evet, ne yazık ki, bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, araştırmalar ile de sabit olmak ile birlikte partnerlerini en çok aldatan insanlar oluyor. Peki, en çok aldatan burçlar hangisidir? İşte ayak üstü 50 tane yalan söyleyen o burçlar…

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